Milli Eğitim Müdürü Alagöz'ün Yarıyıl Tatili Mesajı

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yarı yıl tatili nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Alagöz mesajında, 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim yılı I. döneminin sonuna geldiklerini ifade ederek, "Ancak her bitiş yeni bir başlangıcı da beraberinde getirir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelecek geçmiş üzerine kurulur. Öğrencilerimiz de yarıyıl tatilinde yapacakları iç muhasebeyle I. dönemi değerlendirme şansı bulacaklardır. Bu vesileyle öğrencilerimizin II. döneme daha dinamik başlayacağına ve gelecekteki hedefleri için daha azimli ve kararlı olacaklarına inanıyorum.Dünyanın en şerefli ve ağır görevini ifa etmektesiniz. İlimizin, ülkemizin kalkınması, refaha kavuşması ve sevgili çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi donanımına kavuşması için gecenizi gündüzünüze katarak çalıştığınız için hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Muasır medeniyet yolundaki yolculuğumuzun en önemli destekçisi hiç şüphe yok ki sizlersiniz. Bu yoldaki tüm çabalarınız takdire şayandır.Öğrencilerimizin notları ne olursa olsun onlar bizim ömür boyu çocuklarımız olarak kalacaklardır. Çocuklarınızın okuması için elinizden geleni yaptığınızı biliyoruz. Ancak her öğrencinin çok başarılı olması pek mümkün değildir. Bu sebeple çocuğunuzun karnesini değerlendirirken onu bir başkasıyla kıyaslamayın. Bu kıyaslama onu başarılı kılmayacaktır. Karnedeki notlar öğrencinin, öğrenip öğrenmedikleriyle ilgilidir. İkinci yarıyılda yapılabilecekleri birlikte konuşmanız, öğrencimizin başarısı için daha önemli olacaktır.Sizler geleceğimizin teminatısınız, gelecekte yaşanılabilir yarınlar sizin başarılarınıza bağlı olacaktır. Bu sebeple kendinizi asla küçük görmeyin. Sizler yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, savcıları, yöneticileri yani geleceğe yön veren değerli şahsiyetleri olacaksınız.Bu tatil döneminde bol bol kitap okuyun, sevdiklerinize zaman ayırın, eksikliğini gördüğünüz dersler için yeni planlar yapın.Bu duygu ve düşüncelerle, karnelerin öğrencilerimiz, aileler ve öğretmenler için hayırlı, bundan sonraki dönemlerde de daha güzel başarılara vesile olmasını diliyor, huzur dolu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum. Dönem boyunca çalışan gayret eden tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, iyi tatiller dilerim." - KİLİS