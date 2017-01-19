Milas'ta Tedavi Gören Öğrencilere Karne Hediyesi

Muğla'nın Milas ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, rahatsızlıkları nedeniyle okuluna devam edemeyip, karne gününü hastanede geçirmek zorunda kalan öğrencilere hem karnelerini hem de karne hediyelerini verdi.



Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ile birlikte 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.



Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukçuoğlu ve hastane yönetimi tarafından karşılanan Kaymakam Arslan ile beraberinde bulunanlar çocuk servisinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldiler.



Çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Arslan, geçirmiş oldukları çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören ve okuluna devam edemeyip, karne gününü hastanede geçirmek zorunda kalan öğrencilere hem karnelerini hem de karne hediyelerini verdi.



Ziyaret sırasında çocuk polikliniğindeki diğer çocukları da ziyaret eden Kaymakam Arslan, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Güllük Mahallesi'nde açılan, antibakteriyel iplerden sık iğne tekniğiyle örüp, içlerine elyaf doldurarak hazırlanan sağlıklı örgü bebeklerden hediye etti. - MUĞLA