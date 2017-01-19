Milas'ta Hekimlere 'Antibiyotiği Azaltın' Tavsiyesi

Muğla Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının 'Akılcı İlaç Kullanımı' çalışması kapsamında aile hekimlerine antibiyotik başta olmak üzere gereksiz ilaç yazılmaması tavsiyesinde bulundu.



Sağlık Bakanlığının ülke genelinde ilaç kullanımı azaltmak amacıyla başlattığı 'Akılcı İlaç Kullanımı' uygulamaları kapsamında Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, ilçe genelinde görev yapan aile hekimlerini toplantıda buluşturdu. Milas Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda hekimler, birbirlerinin önerilerini değerlendirdi.



Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Barış Akıncılar, Türkiye'nin dünya genelinde ilaç kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden olduğunu, Bakanlığının gereksiz ilaç tüketiminin azaltılmasıyla ilgili çalışmaları bulunduğunu hatırlattı. Bu nedenle toplantı düzenlendiğini aktaran Akıncılar, 1980'li yıllardan bu yana ilaç endüstrisinin yeni bir antibiyotik geliştirmediğini, maliyet gerekçeleriyle yeni çalışmalar yapmadığını belirterek, "Elimizdeki silahları yerli yerinde kullanmamız gerekiyor. Avrupa'da takip ettiğim bazı çalışmalarda aylarca süren hastalıklara rağmen antibiyotik verilmediğini görüyoruz. Özellikle grip hastalığında direkt ilaca başlanmaması direnci kuvvetlendiriyor. Siz aile hekimlerimiz reçete bilgi sistemi üzerinden verileri görebiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığımız antibiyotik başta olmak üzere aşırı ilaç kullanımını önlemek istiyor. Hepimize birçok sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı.



Reçetesiz ilaç satan eczaneye yaptırım



Akıncılar ayrıca, bakanlığın hızlı tanı testlerinin kullanımıyla ilgili eğitim vereceğini de kaydetti. Toplantıda, hekimlerden istedikleri ilacı yazdıramayanların eczanelerden reçetesiz biçimde ilaç temin ettikleri yönündeki söylemleri üzerine Akıncılar, "Ben birkaç farklı eczanede denediğimde bana reçetesiz biçimde ilaç vermediler. Böyle bir durumun tespiti halinde durumu tutanak hazırlayarak Milas Sağlık Müdürlüğüne bildirebiliriz. Gereken yaptırımın sağlanması konusunda da takipçi oluruz" diye konuştu. - MUĞLA