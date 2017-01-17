Milas'ta Aşırı Yağışlar Yollara Zarar Verdi

Muğla genelinde etkili olan kar ve yağmur yağışları, günlük hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Muğla'da yüksek kesimlerdeki kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, Milas'a bağlı İkizköy Karadam Mahallesi yolu da aşırı yağmur yağışları nedeniyle zarar gördü.



Tüm Türkiye genelinde devam eden olumsuz hava şartları Muğla genelinde yoğun yağışlarla etkisini gösteriyor.



Geçtiğimiz hafta içerisinde Milas - Yatağan karayolunda gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelirken, yağışın etkili olduğu yerlerde ise eğitime bir gün ara verilmişti.



Neredeyse bir haftadan beri devam etmekte olan ara ara şiddetlenen yağmurdan Milas'ta olumsuz şekilde etkiledi.



Aralıksız yağan yağışlar nedeniyle birçok yolda ve arazide su baskınları oluşurken, bazı kırsal mahallelerin yollarında ise bozulmalar meydana geldi.



Yağmur nedeniyle Milas'a bağlı İkizköy Karadam Mahallesi yolu da alt üst oldu. Yolun sol tarafında daha önce yağan yağmurların yola zarar vermeden akması için bir kanal bulunduğunu belirten mahalle sakinleri; "Yapılan düzenlemeler sırasında yol kenarında bulunan su kanalı dolduruldu. Yapılan çalışmanın ardından ekili olan yağışlar nedeniyle su gidecek yer bulamayınca yollarımız harap oldu" dedi.



Mahalle sakinleri yetkililerden yapılan çalışmaları tekrar inceleyip, yolun sağlıklı bir hale getirilmesi için gerekli çalışmanın biran önce yapılmasını istediler. - MUĞLA