MHP'li Belediye Meclis Üyeleri İstifa Etti

Lüleburgaz Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyeleri Bahadır Ahmet Yakut, Mustafa Kalecik, Enver Özgür ve Meliha Gemicioğlu partilerinden istifa etti.

MHP'li Belediye Meclis Üyeleri İstifa Etti

Lüleburgaz Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyeleri Bahadır Ahmet Yakut, Mustafa Kalecik, Enver Özgür ve Meliha Gemicioğlu partilerinden istifa etti. Yaptıkları basın açıklamasıyla istifalarını açıklayan 4 meclis üyesi, bundan böyle bağımsız olarak belediye meclisindeki görevlerine devam edeceklerini belirttiler. - KIRKLARELİ


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