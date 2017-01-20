Lüleburgaz Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyeleri Bahadır Ahmet Yakut, Mustafa Kalecik, Enver Özgür ve Meliha Gemicioğlu partilerinden istifa etti. Yaptıkları basın açıklamasıyla istifalarını açıklayan 4 meclis üyesi, bundan böyle bağımsız olarak belediye meclisindeki görevlerine devam edeceklerini belirttiler. - KIRKLARELİ
MHP'li Belediye Meclis Üyeleri İstifa Etti
Lüleburgaz Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyeleri Bahadır Ahmet Yakut, Mustafa Kalecik, Enver Özgür ve Meliha Gemicioğlu partilerinden istifa etti.
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