MHP'li Belediye Meclis Üyeleri İstifa Etti

Lüleburgaz Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyeleri Bahadır Ahmet Yakut, Mustafa Kalecik, Enver Özgür ve Meliha Gemicioğlu partilerinden istifa etti. Yaptıkları basın açıklamasıyla istifalarını açıklayan 4 meclis üyesi, bundan böyle bağımsız olarak belediye meclisindeki görevlerine devam edeceklerini belirttiler. - KIRKLARELİ