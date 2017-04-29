MHP İpekyolu 2. Olağan Kongresi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Van İpekyolu olağan 2. kongresi yapıldı. Kongrede tek aday olan İlçe Başkanı Ramazan Üçbaş güven tazeledi.



Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Faaliyet ve maliye raporunun okunmasının ardından konuşan MHP İpekyolu İlçe Başkanı Ramazan Üçbaş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Ülkemiz içerisinde ve dışarıdan büyük oyunlar dönüyor. Bu kirli ve sinsi oyunları tarih boyunca sinci aktörlerce hep oynanmış, ancak bu asil millet geçmişte nasıl bu oyunları bozmuş ise bugün de yarın da bu oyunları bozacaktır. Bunun en büyük örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. Milletimiz bu oyunu bozmuş ve bu işin de üstesinden gelmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bu oyunları önceden fark etmiş ve mevcut hükümetleri uyarmış ve 15 Temmuzda da gereğini yapmıştır. Halen Yeni Kapı ruhu ile hükümetimin ve milletimizin yanında yer almaktayız" dedi.



Parti olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilen referanduma destek verdiklerini hatırlatan Üçbaş, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak 18 maddelik anayasa metninin geçmesi için gereken destekleri hem mecliste hem de sandıkta verdik. Referandum sonrası kimileri tarafından çirkin bir propaganda geliştirerek, MHP 'Evet' oyu kullanmamış söylemlerini geliştirmişlerdir. Biz bunları asla kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bizim muhataplarımız Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakanımızdır. Bizler Türkiye'nin birliği ve beraberliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yapacağımız kongrenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum"diye konuştu.



Kongrede ayrıca Uluslar Arası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi İrfan Ermiş ve MHP Erciş İlçe Başkanı da birer konuşma yaptı.



Kongre yapılan oylamanın ardından sona erdi. - VAN