Mezeci Çırağı Filmi
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Özkan, henüz oyun ile işin ayrımını yapamadığı yaşlarda, üç tekerlekli seyyar arabasıyla hayata tutunmaya çalışan babası Mezeci İsmail Hakkı'nın yanında ücretsiz çalışmaktadır. Bir zamanlar tahıl satılan Pirinç Hanı, o günlerde artık adını taşıyan bir hayat sürmüyordur. Mezeci çırağı Özkan ise çalışırken 1970’li yılların Pirinç Hanı’nda esnafın gündelik yaşantısını sessizce hafızasına kaydetmektedir... Özkan daha nelere tanıklık edecektir? Nasıl bir son yazacaktır?
Yönetmen: Battal Karslıoğlu
Senaryo: Battal Karslıoğlu, Özkan İmran
Oyuncular: Yusuf Atala, İsmail Arda İrman, Murat Ercanlı, Ali Tuna İrman, Ahmet Ünal, Süleyman Kabaali, Ekrem Şenel, Ersin Özkan, Zeynep Derin Şenyiğit, Pınar Gordie, Nazlı Kar, Ferda Erişkin, Deniz Oral
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Mezeci Çırağı
Yapımcı Firma: Major Produksiyon
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 115 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 14.04.2017
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