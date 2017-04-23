Meteorolojiden Çığ Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yağmur ve karla karışık yağmurla yer yer kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.



Açıklamada, vatandaşların dik ve eğimli yamaçlardaki mevcut kar örtüsünden kaynaklanan çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.