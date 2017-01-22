Türk müzik kültürünün tüm ögelerinin yer aldığı repertuvar çeşitliliğini usta-çırak aktarım metodu olan meşk kavramı merkezinde bir tema ile işlenecek olan Meşk Zamanı, 22 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde...
"Meşk Zamanı konser dizisinde medeniyet tasavvurumuza ait daha pek çok detay yer alıyor."
Sanat Yönetmeni: Murat Salim Tokaç
Solist: Gizem Nur Copçuoğlu
Solist: İbrahim Suat Erbay
Klasik Kemençe: Arzu Kopuz Çelik
Ud: Yüce Gümüş
Kanun: Tuncay Tuncay
Ney: Yasin Özçimi
Ritim: Burak Çakır
Kaynak: Etkinlik.io