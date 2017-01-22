Meşk Zamanı

Türk müzik kültürünün tüm ögelerinin yer aldığı repertuvar çeşitliliğini usta-çırak aktarım metodu olan meşk kavramı merkezinde bir tema ile işlenecek olan Meşk Zamanı, 22 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde.

Meşk Zamanı

Türk müzik kültürünün tüm ögelerinin yer aldığı repertuvar çeşitliliğini usta-çırak aktarım metodu olan meşk kavramı merkezinde bir tema ile işlenecek olan Meşk Zamanı, 22 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde...

"Meşk Zamanı konser dizisinde medeniyet tasavvurumuza ait daha pek çok detay yer alıyor."

Sanat Yönetmeni: Murat Salim Tokaç

Solist: Gizem Nur Copçuoğlu

Solist: İbrahim Suat Erbay

Klasik Kemençe: Arzu Kopuz Çelik

Ud: Yüce Gümüş

Kanun: Tuncay Tuncay

Ney: Yasin Özçimi

Ritim: Burak Çakır

Kaynak: Etkinlik.io

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