Türk müzik kültürünün tüm ögelerinin yer aldığı repertuvar çeşitliliğini usta-çırak aktarım metodu olan meşk kavramı merkezinde bir tema ile işlenecek olan Meşk Zamanı, 22 Ocak'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde...



"Meşk Zamanı konser dizisinde medeniyet tasavvurumuza ait daha pek çok detay yer alıyor."



Sanat Yönetmeni: Murat Salim Tokaç



Solist: Gizem Nur Copçuoğlu



Solist: İbrahim Suat Erbay



Klasik Kemençe: Arzu Kopuz Çelik



Ud: Yüce Gümüş



Kanun: Tuncay Tuncay



Ney: Yasin Özçimi



Ritim: Burak Çakır