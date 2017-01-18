Meryem Nil 7 Yıllık Mücadeleden Sonra Geldi

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi hemşirelerinden 39 yaşındaki Rahime Karakoyun, 7 yıldır anne olabilmek için verdiği mücadelenin sonunda kızı Meryem Nil'e kavuştu.



İzmir'deki bir sağlık kuruluşunda muhasebeci olarak çalışan Harun (41) ile hemşire Rahime Karakoyun, yıllarca bebek hasreti yaşadı.



Mesleği gereği sürekli yeni doğan bebeklerle ilgilenen Rahime Karakoyun, hamile kalabilmek için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2012 yılında miyom, aynı hastanede daha sonra endometrium ameliyatı oldu.



İki ameliyatın ardından 3 kez de aşılama yöntemi ile anne olmayı deneyen Karakoyun, bebek için mücadelesinden vazgeçmedi ve 7 yılın sonunda 2. tüp bebek tedavisinden olumlu yanıt aldı.



Yıllarca süren özlemi bitiren hamilelik haberini alan Rahime ve Harun Karakoyun, 1 yıl önce Meryem Nil adını verdikleri bebeklerine kavuştu.



"Bebek isteyenler umut etmekten vazgeçmesinler"



Rahime Karakoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bebek sahibi olmayı çok istediğini, çalışırken sürekli bebeklerle ilgilendiğini, anne olamamanın sıkıntısını uzun zaman yaşadığını belirtti.



Ameliyatlara, tedavilere karşın 7 yıl boyunca anne olamadığı için çok üzüldüğünü psikolojisinin de olumsuz etkilendiğini kaydeden Karakoyun, "Biz 8 yıllık evliyiz. Ben 7 yıldan sonra gebe kalabildim. Evlilikte belli bir süre geçtikten sonra herkes soruyor 'bebek yok mu' ya da 'çocuk ne zaman geliyor' diye. İnsanın ister istemez psikolojisi etkileniyor. Bu süreçte hemşire arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Biraz psikolojik destek de aldık." dedi.



Hamile kaldığını öğrendiğinde inanamadığını ve çok sevindiğini ifade eden Karakoyun, "Umut her zaman var. Biz 3 aşılama ve 2 tüp bebek denemesinden sonra prensesimize kavuştuk. Bebek isteyenler umut etmekten vazgeçmesinler. Anne olmak çok güzel, Allah isteyen herkese nasip etsin." diye konuştu.



Şimdi bütün gününü Meryem Nil'in doldurduğunu anlatan Karakoyun, kızı için sağlıklı, mutlu uzun bir ömür dilediğini ifade etti.



"Miyom önemli bir problem"



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Yılmaz da gebelik elde edemediği için hastaneye başvuran hastaları çok ciddi bir değerlendirmeden sonra tedaviye aldıklarını söyledi.



Rahime Karakoyun'un probleminin de ilk etapta miyom olduğu bilgisini veren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Gebe kalamama konusunda önemli faktörler olabilir. Hastanın tüplerinde ya da yumurta oluşumunda sorun yaşanabilir. Miyom da önemli bir problem. 20-40 yaş arası hastaların 3'te 1'inde miyoma rastlıyoruz. Bu vakada miyom çocuğun yerleştiği yere yakındı. Biz miyomu ameliyatla aldık. Aslında biz çocuk isteyen çiftte çok ameliyat yanlısı değiliz ama zaman zaman gerekiyor. Ardından başarılı bir tedavi ile mutlu sona ulaştık."



İnterfilitenin (kısırlık) günümüzde önemli bir problem olduğunu anlatan Yılmaz, 20-35 yaş arası hastaların 1 yıl, 35-45 yaş arası hastaların da 6 ay gebelik elde edememesi durumunda doktora başvurması gerektiğini belirtti.



Gelişen teknoloji sayesinde interfiliteye çözümler bulmayı hedeflediklerini de söyleyen Yılmaz, "30 yıl önce çocuk sahibi olması imkansız görülen çiftlerin yaşadıkları sağlık sorununu bugün çözebiliyoruz. Umut hep var." diye konuştu.