Mersin "Kırkpınar" Güreşçilerini Ağırladı

Tarsus Belediyesince düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında, Kırkpınar başpehlivanları karşı karşıya geldi.



Yenice İstasyon Meydanı'nda düzenlenen müsabakalarda, güreşin ünlü isimleri kıyasıya yarıştı.



Vatandaşların ilgiyle izlediği yarışmada, Kırkpınar güreşçisi İsmail Balaban, rakibi Ekrem Yavuz'u yenerek başpehlivan oldu.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, etkinlikteki konuşmasında, belediyelerin işinin sadece yol yapmak olmadığını belirterek, "Bizler kardeşliğimizin devam etmesi, birlikteliğimizin devam etmesi için hepimiz el ele gönül gönüle, vatanımızın, bayrağımızın altında kardeşçe bir arada olmalıyız. Kardeşliğimiz daim olsun diyorum. Cenab-ı Allah huzurumuzu bozdurmasın, huzurumuzu bozmak isteyenlere de fırsat vermesin." dedi.



MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de Yenice Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıl sonra ilk kez güreş müsabakası düzenlendiğine vurgu yaparak, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından güreşçilere madalyaları takdim edildi.