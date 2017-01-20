Mersin'de Karne Heyecanı

Mersin'de, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle 402 bin öğrenci karnelerini alıp yarı yıla 'merhaba' dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'da, 4 merkez ilçede 4 farklı okulu ziyaret edip karne dağıtımlarına katılarak öğrencilerin yaşadığı sevinç ve coşkuya ortak oldu. Mezitli ilçesinde bulunan Pakize Kokulu Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım törenine katılan Koca, 9. ve 10. sınıflardaki Suriyeli öğrencilerin karnelerini verirken, dönem birincisi Suriyeli öğrencilere plaket verdi.



Koca, buradaki programın ardından sırasıyla Yenişehir İlkokulu, Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu ve Toroslar 2 Nolu Geçici Eğitim Merkezi'ndeki karne dağıtım törenlerine katıldı.



Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini isteyen Koca, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



Aynı şekilde kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin de tavsiye edilmesinin önemli olduğunu kaydeden Koca, öğrencilerden de tatilin bir haftasını dinlenmeye, bir haftasını yeni bir başlangıca ayırmalarını ve tatilde kitap okumaya ve çalışmaya devam etmelerini istedi.



Koca, karnenin, öğretmen, öğrenci ve ailenin ortak değerlendirmesi olduğunun altını çizdi. Karneyi başarılı ya da başarısız kılan birçok neden olduğuna işaret eden Koca, her çocuğun kendi gelişimine göre bir yeterliliğe sahip olduğunu ifade ederek, daha çok sevgi, biraz daha planlama, farklı yaklaşımlar, sabır, hoşgörü ve iyi niyetin ailelerin yol haritası olması gerektiğini söyledi. - MERSİN