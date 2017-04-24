Mersin'de Elektrik Kesintisi
Mersin’in Akdeniz ve Çamlıyayla ilçelerinde çarşamba günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mersin'in Akdeniz ve Çamlıyayla ilçelerinde çarşamba günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Nisan Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Karanfil-1 Sokağa 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesine 14: 00-18: 00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - MERSİN