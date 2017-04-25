Mersin'de Deaş Üyesi 4 Kişi Tutuklandı

Mersin'de, 16 Nisan referandumu öncesi tüm sandıklara saldırı çağrısı yaptığı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ üyesi 11 kişiden 4'ü tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'da yapılan referandum öncesi terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Halk oylaması öncesi tüm sandıklara saldırı çağrısı yaptığı istihbaratı üzerine gözaltına alınan şüphelilerden A.A., R.E., M.M. ve E.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Z.B., A.T., A.A.A., A.E., S.A.M., A.J.A. ve R.A. adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.



Şüphelilerin, Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal gruplarla irtibat içerisinde oldukları, aynı zamanda terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri belirtildi.



Zanlıların üst ve ev aramalarında çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirilmişti. - MERSİN