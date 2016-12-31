Merkel: 2016'da Yaşananlar 'Dünya Alt Üst Olmuş' Gibi İzlenim Bıraktı





Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl mesajında ülkesinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun terörizm olduğunu söyledi.



Önümüzdeki seçimlerde dördüncü dönem için aday olan Merkel, hükümetinin yeni güvenlik önlemlerini hayata geçireceğini belirtti.



Son bir yılda yaşananların çoğu insana 'Dünya alt üst olmuş' gibi bir izlenim bıraktığını söyleyen Alman Başbakan, "2016'da Wuerzburg, Ansbach ve son olarak da Berlin Noel pazarındaki saldırılar Almanya'yı vurdu. Terör saldırılarının, sözde güvenlik için ülkemize sığınan insanlar tarafından yapılması özellikle acı ve tiksindiricidir" diye konuştu.



Angela Merkel ayrıca, yeni yılda umutlu olunması ve demokrasiye güvenilmesi çağrısında bulundu.



Almanya'da en son 19 Aralık'ta, Tunuslu bir saldırgan başkent Berlin'deki bir Noel pazarına TIR'la dalmış, saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti.



Auteur: euronews-tr



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