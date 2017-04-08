Mercedes-Benz 2017 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda

Marka, 2017 New York Otomobil Fuarı'nda North Hall salonunda yer alan 1,303 metrekarelik standında birbirinden özel modellerini sergileyecek.

Mercedes-AMG performans SUV'larını V8'in gücüyle birleştiriyor

Mercedes-Benz New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilediği yeni AMG GLC 63 4MATIC+ SUV ve Coupé ile Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ SUV ve Coupé modelleriyle yine kendinden söz ettirecek iddialı bir çıkış yapıyor. Mercedes-Benz tutkunları artık orta sınıf SUV'larda da verimli 4,0 litre hacminde sekiz silindirli çift turbo beslemeli motorlarda iki farklı güç seviyesi arasında seçim yapabilecekler. Bunun temelini oluşturan modellerden biri 476 beygir gücü üreten Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+, diğerleri ise 510 beygir gücü üreten Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ ve Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé. Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ yüksek performansıyla saatte 100 km hıza sadece 3,8 saniyede çıkarken Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ bunu 4,0 saniyede başarıyor.

Yeni Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ ve yeni Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupé, kendi segmentlerinde her açıdan istisnai konumda olmayı başarıyorlar. Her iki araç da kendi segmentlerindeki sekiz silindirli çift turbo beslemeli motora sahip tek araç olma özelliğini taşıyor. Mercedes-AMG böylelikle orta sınıf SUV'larda da müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Egzoz sisteminde klape teknolojisi ile değişken motor sesi

V8 motor sesi, egzoz sisteminde yer alan klape teknolojisi ile zirveye çıkıyor. Motor sesi, AMG DYNAMIC SELECT sürüş programı aracılığı ile sürücünün talep ettiği güç ve motor devir sayısına göre değişiklik gösteriyor. Opsiyonel olarak sunulan performans egzoz sistemi bir tuş ile sesin seçilebilmesine olanak sağlıyor.

Sürüş dinamikleriyle uyumlu dış ve iç tasarım

Yeni GLC 63 4MATIC+, bugüne kadar AMG GT ailesinin spor otomobilleri için ayrılmış olan Panamericana radyatör ızgarasına sahip ilk Mercedes-AMG Performans modeli olma özelliğini taşıyor. Sarı detaylı siyah deri koltuklar ile spor otomobillere özgü detaylar iç tasarımda da kusursuzca yansıtılıyor.

E-Serisi Cabriolet yoğun duyguları tetiklemeye hazırlanıyor

Mercedes-Benz, yeni E-Serisi Cabriolet ile E-Serisi ailesini tamamlıyor. Yeni dört-koltuklu klasik kumaş tentesi ile saf, duygusal tasarımla dört kişilik uzun mesafe rahatlığını en modern teknoloji ile birleştiriyor. Teknolojik geliştirmeler arasında, kablosuz şarj ve dijital araç anahtarı, geniş dijital ekranlı kokpiti, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu ve en yeni sürüş yardım sistemleri yer alıyor.

Güçlü motorlar ve yürüyen aksam, sportif ve lüks bir sürüş deneyimi sağlıyor. Üstü açık kullanımlarda daha fazla konfor için standart olarak sunulan ense ısıtma sistemi AIRSCARF'ın keyfi çıkarılabilir ya da isteğe bağlı olarak elektrikli rüzgar deflektörü AIRCAP sayesinde iç mekan rüzgar türbülansları en aza indirilebilir.

Motor ve Yürüyen Aksam

Cabriolet'de, verimli benzin ve dizel motor seçenekleriyle ilk defa dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile sahip olunabiliyor. Tüm modeller standart olarak halinde 9G-TRONIC 9 ileri oranlı otomatik şanzıman ile donatıldı. Bu sayede daha hızlı vites geçişleri ve daha düşük devir sayısı ile sürüş mümkün kılınıyor.

Mercedes-AMG GT Concept ile geleceğin sürüş performansı

Dört kapılı Mercedes-AMG GT Concept, AMG GT efsanesinin başarısını sekteye uğratmadan devam ettiriyor. Dinamik fastback gövde tasarımlı spor otomobil, büyük bagaj kapağı ve konforlu iç tasarımı sayesinde günlük kullanım için oldukça uygun. AMG GT Concept, yüksek fonksiyonellik ile AMG GT spor otomobillerin sportifliğini de harmanlıyor.

Gündüz farları ve arka aydınlatma grubunda kullanılan "Nano aktif fiber teknolojisi" ile bir ilk

Mercedes-AMG geleceğin teknolojisine uygun olarak ilk defa gündüz farlarında nano aktif fiber teknolojisi kullanıyor. Bu çok özel farlar, serbest ışık şeritleri sayesinde yerleştirilmiş özel parlak aydınlatmalardan oluşuyor. Üç boyutlu aydınlatma etkisi sayesinde AMG GT Concept kendine özgü bir ışık imzasına sahip oluyor. Farların içinde bulunan kırmızı AMG logosu ise detaylara dikkat çekiyor.

İçten yanmalı motor ve elektrikli motorun yenilikçi bir kombinasyonu

AMG GT Concept, W08 EQ Power+ Mercedes-AMG Petronas Motorsport Formula 1'den sonra gelecekte tüm Mercedes-AMG hibrit performans otomobillerine verilmesi planlanan EQ Power+ ismine sahip ikinci AMG modeli.

Performans odaklı hibrit sistemi, anlık tepki veren ve sıradışı yüksek performans sunan güçlü el yapımı 4,0 litre hacmindeki çift turbo beslemeli sekiz silindirli motora ek olarak güçlü elektrikli motora sahip. Bu özel bileşim sayesinde AMG GT Concept'in 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması 3 saniyeden kısa bir sürede gerçekleşiyor.

Performans Stratejisi: Formula 1'den

AMG GT Concept'in çalışma stratejisi Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 yarış otomobilinin hibrit güç ünitesinden alıntı yapılarak Mercedes-AMG HPP (High Performance Production GmbH) mühendisleri ile yapılan ortak çalışma ile geliştirildi. Formula 1'de olduğu gibi otomobilin bataryası, sürüş esnasında şarj oluyor ve bu sayede sürekli kullanıma uygun maksimum elektrik gücü elde ediliyor.

Batarya performansı

AMG GT Concept'in sahip olduğu enerji depolama ünitesi geleneksel hibrit bataryalardan çok daha kuvvetli. Buna karşın çok daha kompakt ve hafif – bu özellik de AMG Hafif Performans Stratejisi'nin sistematik şekilde uygulanıyor oluşunun bir ibaresi.