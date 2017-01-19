Meram'da Son İki Yıl Asfalt Yılı Oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, asfalt ve altyapı hizmetlerinde de büyük başarı sağladı.



Farklı alanlarda önemi proje ve yatırımlara imza atan Meram Belediyesi, asfalt ve altyapı hizmetlerinde de büyük başarı sağladı. Son iki yılın Meram Belediyesi açısından asfalt ve altyapı yılları olarak tarihe geçtiğini belirten Başkan Fatma Toru, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçe genelinde döktüğümüz asfalt miktarı 3 milyon 377 bin metrekareye ulaştı ki bu bir rekor. Belediyenin kurulduğu günden bugüne kadar dökülen asfalt miktarını neredeyse 2 yılda dökmüş olduk" dedi.



Asfalt rekoru



Geçtiğimiz 2 yılın Meram açısından asfalt ve altyapı yılları olarak tarihe geçtiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Asfalt ve altyapı noktasında sıkıntılı olan yerler vardı. 2015 ve 2016 yılları Meram Belediyesi için altyapı yılları oldu. Bu meyanda göreve geldiğimiz günden beri ilçe genelinde döktüğümüz asfalt miktarı 3 milyon 377 bin metrekareye ulaştı ki bu bir rekor. Belediyenin kurulduğu günden bugüne kadar dökülen asfalt miktarını neredeyse 2 yılda dökmüş olduk. Seçim döneminde vatandaşlarımıza; 'Altyapısı tamamlanan, imara uygun yollarımızda ve diğer bölgelerde kimsenin ayağı çamura değmeyecek' demiştik. Bunu yerine getirmek üzere mali imkanlarımızı ve ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. 2017 yılında da asfalt ve altyapı yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz. İnşallah 2019 yılına kadar bölgemizde asfalt problemini büyük ölçüde halletmiş olacağız"ifadelerini kullandı.



51 milyon liralık yatırım



2016 yılı fen işleri çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Toru, "Beton asfalt, sathi kaplama, bordür ve parke döşemede geçtiğimiz yıl yaklaşık 51 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İlçemizin farklı mahallelerinde toplam 1 milyon 403 bin metrekarelik asfalt çalışması yaptık. Yine aynı dönemde 197 bin m parke ve 100 bin metretüllük de bordür çalışması yapılmıştır" şeklinde konuştu. - KONYA