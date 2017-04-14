Menemen Belediyespor-Aydınspor 1923: 2-2
STAT: İlçeHAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Kemal Elmas (xx)MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx) - Mehmet (xx), Hikmet (xx), Efe (x), Yasin (x), Mustafa (xxx), Samet (xx), Erman (xx) (Dk. 80 Tayfun x), Murat (xx) (Dk. 69 İbrahim x), Serkan (x) (Dk.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Kemal Elmas (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xx) - Mehmet (xx), Hikmet (xx), Efe (x), Yasin (x), Mustafa (xxx), Samet (xx), Erman (xx) (Dk. 80 Tayfun x), Murat (xx) (Dk. 69 İbrahim x), Serkan (x) (Dk. 87 Abdullah), Haluk (xxx)
AYDINSPOR 1923: Evren (x) - Vedat (xx), Erdi (xx), İsmail (xx) (Dk. 78 Serkan x), Oğuzhan (x), Süleyman (x), Ömer (x) (Dk. 46 Şamil xx), Gürcan (xx), Reşo (x), Berat (xx) (Dk. 88 Metincan), Tahir (xxx)
GOLLER: Dk. 7 Mustafa, Dk. 20 Haluk (Menemen Belediyespor), Dk. 9 Tahir, Dk. 51 Vedat (Aydınspor 1923)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Haluk (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ömer, İsmail, Reşo, Vedat, Süleyman (Aydınspor 1923), Yasin, Haluk (Menemen Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta play off oynamayı garantilemeye çalışan Menemen Belediyespor, konuk ettiği Aydınspor 1923 ile 2-2 berabere kaldı. Maçın 7'nci dakikasında Mustafa ile öne geçen sarı lacivertliler, 9'uncu dakikada Tahir'e engel olamadı. Menemen 20'de bir kez daha Haluk'la üstünlük sayısını bulsa da 51'de Vedat skoru belirledi. Menemen Belediyespor'un golcüsü Haluk 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla 56 puana yükselen Menemen Belediyespor, bitime iki hafta kala Karşıyaka ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarıp play off için büyük avantaj yakaladı. Puanını 37'ye yükselten Aydınspor 1923 ise 12'nci basamaktaki yerini korudu.
7. dakikada Menemen Belediyespor gol perdesini açtı. Haluk'un soldan ortaladığı topu arka direkte kontrol eden Mustafa düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.
9. dakikada Aydınspor 1923 skora denge geldi. Hikmet'in kısa düşen pasında topla buluşan Tahir ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
20. dakikada Menemen Belediyespor bir kez daha üstünlük sayısını buldu. Efe'nin soldan ortaladığı topu Hikmet kafayla Haluk'un önüne indirdi. Tecrübeli golcü müsait pozisyonda ağları havalandırdı: 2-1.
51. dakikada gol düellosu devam etti. Tahir'in pasını iyi kontrol eden Vedat şık bir vuruşla kaleci Amir'i avladı: 2-2.
70. dakikada Erman'ın sağdan ortaladığı topa Samet kafayı vurdu. Kaleci Evren meşin yuvarlağı son anda çeldi.
90. dakikada Mustafa'nın soldan kullandığı kornerde Efe kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+4. dakikada Menemen Belediyespor 10 kişi kaldı. Aydınspor 1923'ten Vedat ile ikili mücadele sonunda tartışan Haluk ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç da 2-2 bitti.
- Menemen