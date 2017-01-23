Menderes Türel En Başarılı 2'nci Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket sonucunda en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yüzde 60,05 başarı oranı ile 30 büyükşehir Belediye Başkanı arasında 2'nci sırada yer aldı.



ORC Araştırma Şirketi'nin geride kalan 2016 yılının en başarılı Büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir ilçe belediye başkanlarını belirlediği her yıl geleneksel olarak düzenlediği anket çalışmasının sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, ORC Araştırma Şirketi, araştırmasını 5 Ocak-20 Ocak 2017 tarihleri arasında 30 Büyükşehirin tüm ilçelerinde toplam 19 bin 520 kişi ile "CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi" yöntemiyle gerçekleştirirken, en başarılı belediye başkanları listesinde, yüzde 52'nin üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanları yer aldı.



ORC'nin yerel yönetimler düzeyinde yaptığı anket sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yüzde 62'lik başarı oranıyla birinci olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in arkasından yüzde 60,05 başarı oranıyla ikinci sırada yer aldı. Menderes Türel'i ise yüzde 57,4 ile de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek takip etti. - ANTALYA