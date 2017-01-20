Menderes'te Öğrencilere Karneler Başkan Soylu'dan

İzmir'in Menderes ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşarken, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'da Mustafa Kemal İlköğretim Okulunda karne dağıttı.



Menderes ilçesinde öğrenciler, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. Karne sevinci yaşayan miniklerin heyecanına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'da ortak oldu. Mustafa Kemal İlköğretim Okuluna giden Soylu, buradaki törene katılarak miniklere karnelerini dağıttı. Başkan Soylu,"Yoğun geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladık, şimdi tatil zamanı. Güzel bir sömestr tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Belediye olarak eğitime yönelik çalışmalarımızı yaparken tem amacımız çocuklarımızın iyi bir geleceği olması. Onların ileride güzel yerlere gelmesi için biz de önemli hizmetler veriyoruz. İlköğretim çağından başlayarak tüm eğitim yaşamı boyunca farklı destekler ile çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu. - İZMİR