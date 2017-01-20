Memur-Sen'in Umre Yolculuğu Başladı

Memur-Sen Muğla İl Temsilciliği, üyelerinin Umre ziyareti için Ekim ayında yapılan anlaşma sonrası 13 gece 14 gün sürecek Umre ziyareti başladı. Memur-Sen İl Başkanlığı önünden gece saat 02.00'da yola çıkan kafile gece saatlerinde Dalaman Havalimanına ulaştı. Kafile burada ihramlarını giyerek umre yolculuğu için uçakla Cidde hava alanına hareket etti.



Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Önder Uçak yaptığı açıklamada, "Muğla Memur-Sen olarak Muğla'dan Mekke ve Medine'ye umre ziyareti için ilk kez Muğla'da bir sivil toplum kuruluşu ve sendika olarak program düzenledik. Büyük talep ve destek gören bu çalışmanın İlk kez Muğla'dan kutsal beldelere uçakla seyahati başlatan sivil toplum kuruluşu olarak yapacağımız öncülük için üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu örnek projeye öncülük ettiğimiz için mutluyuz" dedi. - MUĞLA