Melikgazi'de Scada Sistemi ile Kısa Sürede ve Daha Ekonomik Hizmet Sunuluyor

Melikgazi Belediyesi'nin, 550 bin nüfusu ve 163 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olduğunu 350 iş makinesi, 660 ayrı parkı ve çocuk alanı, 24 pazaryeri, 24 sosyal ve spor tesisleri ile daha etkin, verimli ve ekonomik hizmet sunabilmek için gelişen teknolojilerle Melikgazililere hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, hizmet araçlarını takip sistemi, park ve çocuk oyun alanların güvenliği, parkların aydınlatılmasının SCADA (Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme) sistemini ile takip ve kayıt altına alındığını söyledi.



Hizmet araçlarda, aydınlatma da ve tesislerin güvenliğinde SCADA sistemini kullanıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Scada Merkezi ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:



"Melikgazi Belediyesi hizmet araçlarının yol güzergahı, hız durumları ve yakıt tüketimini takip etmek, park ve bahçeler ile belediye hizmet ve sosyal tesislerinde aydınlatma sistemleri,enerji tüketimlerini ve arızalarını takip etmek, Pazaryerleri ile çocuk oyun alanlarının güvenliğini takip etmek üzere 110 lp kameralı Scada Merkezi kurulmuştur. En gelişmiş teknolojiye sahip yeni SCADA sistemi ile yapılan çalışma ile zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanarak ekonomik katkı sağlanmaktadır. Dolayı ise hizmeti daha kısa sürede ve daha ekonomik yapılarak başka hizmet ve yatırımlara kaynak oluşturulmaktadır. SCADA sistemi ile hizmet binası, belediye sosyal ve spor tesisleri, semt pazaryerleri kameralar ile takip edilerek güvenlik ağı kontrol edilmektedir. Bilgi toplama ve bu toplanılan bilgilerin veri bankasında saklanması sağlanmaktadır. Sonuç itibari ile Melikgazi halkı kazanmakta ve huzurlu mekanlarda buluşmaktadırlar" - KAYSERİ