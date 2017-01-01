Mekke'nin Fethi'nin 1386. Yıl Dönümü

Orhangazi Belediyesi, Mekke'nin fethinin 1386. yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.



Sakallı tesislerinde düzenlenen geceye Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.



Program Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Cami İmamı ve Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir'in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Daha sonra sahne alan Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu şiirlerle katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.



Erzincanlı'nın okuduğu "Bedrin Aslanları" ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'i anlatan "30 kuş" şiirleri, salondakilere duygusal anlar yaşattı.