Mehmetçik Aileleriyle Buluşuyor" Projesi

Kocasinan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Mehmetçik Aileleriyle Buluşuyor" projesiyle 13 asker aileleriyle buluşacak.



Kayseri Öğretmenevi'nde düzenlenen törene Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, vatani görevlerini yapan yakınlarını görecek olan aileler, Kocasinan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri katıldı.



Programda konuşan Candan, bu projeye geçen yıl başladıklarını ve 40 asker yakınını askerlik yapan çocuklarının yanına uğurladıklarını söyledi.



Bu projeden ilçelerinde asker maaşı alan ve askerlik süresi boyunca aileleriyle görüşme imkanı bulamayan Mehmetçiklerin yakınları arasında seçildiği belirten Candan, bu yılda 26 asker yakınını Mehmetçikleriyle buluşturacaklarını kaydetti.



Yıl içerisinde ilçelerinde rutin olarak ayni ve nakdi yardımlar yaptıklarını fakat geliştirdikleri projelerle toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Ali Candan, "Farkındalık oluşturmak için farklı projeler hazırlıyoruz. Örneğin Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında bin 200 öğrenciyi Çanakkale'ye götürdük. Ayrıca 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. 'Hayaller Gerçek Oluyor' projesiyle de 3 yıl evli olup çocukları olmayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere tüp bebekte dahil olmak üzere tedavi desteği sağladık. Bu projeyle 16 ailemiz bebeklerini kucaklarına aldı, bundan dolayı bizlerde çok mutluyuz. Ben bu projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Candan, asker ailelerine ulaşım biletlerini verdi.