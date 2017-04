Mehmet Fatih Destegüloğlu Kimdir?

Öğrenciyken üniversite tiyatro kulübüne (MİFTOK) katıldı. Bu süre zarfında çeşitli tiyatro oyunlarında aldı. Aynı yıllar içerisinde Sinematek Derneği tarafından açılan sinema kursundan dersler aldı. Mezun olduktan sonra bir süre bankacılık yaptı ve Afutbol isimli dergide makaleler yazdı. 2011 yılında Takıntı isimli ilk kısa filmini ardından 2013 yılında Kiraz Mevsimi adlı ikinci kısa filmini çekti. Kiraz Mevsimi filmi, 2014 Cannes Film Festivali Short Film Corner bölümünde gösterime hak kazandı. 2015 yılında "Kimse Bizi Konuşmasın" adlı ilk uzun metraj filmini tamamladı.





Yönetmen Filmografisi :

Takıntı (Kısa Film) - 2011

Kiraz Mevsimi (Kısa Film) - 2013 - CANNES SHORT FILM CORNER, CANNES (France), 2014

Kimse Bizi Konuşmasın (Uzun Metraj) - 2015 – Comedy Cluj İnternational Film Festival 2016

Uluslararası Antlaya Film Festivali – Film TMR 2016

Newyork International Film Festival Official Selection 2016

Singapore World International Film Festival Official Selection 2016

Bridge International Film Festival 2016



M. Fatih Desteguloglu was born in 1982, in Istanbul. He went to the theatre club of Marmara University. First, he wanted to be an actor but many movies he watched in the university years leaded him to be film director. He took classes from "Sinematek Foundation." He shot his first short "Takıntı (Obsession)" in 2011 and the second short movie "Kiraz Mevsimi (Cherry Season)" in 2013. Kiraz Mevsimi was shown at Cannes Film Festival Short Film Corner. In 2015 he shot his first feature film "Kimse Bizi Konuşmasın (Nobody Talks About Us)."

Films:

Takıntı – Obsession (Short) - 2011

Kiraz Mevsimi – Cherry Season (Short) - 2013 - CANNES SHORT FILM CORNER, CANNES (France), 2014

Kimse Bizi Konuşmasın – Nobody Talks About Us (Feature) - 2015 – Comedy Cluj İnternational Film Festival

International Antlaya Film Festival – Film TMR 2016

Newyork International Film Festival Official Selection 2016

Singapore World International Film Festival Official Selection 2016

Bridge International Film Festival 2016