Medeniyetler İdealist İnsanların Omuzlarında Yükselir

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu kapsamında düzenlediği Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi'nin kapanış programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Eğer 2023, 2053, 2071 hedefleriniz varsa işte böyle çalışmalar yapmalıyız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, en önemli meselenin dava insanı yetiştirmek olduğunu belirterek, medeniyetlerin idealist insanların omuzlarında yükseldiğine dikkat çekti.



Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu kapsamında düzenlediği 'Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi'nin kapanış programı gerçekleştirildi. Programa il merkezi ve ilçelerden projede yer alan çok sayıda genç katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumda Konya'nın çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine vurgu yaptı. Sorgun, çok önemli bir sürecin yaşandığını belirterek, "Konya olarak bu davada yük olmadık. Bu davanın yükünü aldık. Referandumda da Konya'nın en büyük katkıyı verdiğini hep beraber görüyoruz. Bunun için milletimize, Konyamıza ve değerli genç kardeşlerimize özellikle şükranlarımızı sunuyorum" dedi.



"Yüz yıl sonrasını planlıyorsanız insan yetiştirin"



Gençlerin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Sorgun, "Bir sene sonrasını planlıyorsanız sebze yetiştirin, eğer on yıl sonrasını hesaplıyorsanız meyve yetiştirin ama yüz sonrasını planlıyorsanız insan yetiştirin. Eğer 2023, 2053, 2071 diyorsanız bunlar boş laf değilse işte bu çalışmayı yaparsanız. Bu çalışmayı düşünenden, ortaya koyandan ve destek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.



"En önemli mesele dava insanı yetiştirmektir"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yapılan bu çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Yapacakları faaliyetlerin anlık çalışmalar olmaması gerektiğini ifade eden Başkan Akyürek, "Öğrencilik dönemlerimizde başladığımız çalışmalarda şöyle bir bakış açımız vardı. İdeali olmayan insanın iddiası olmaz. İdeali olmayan insanın zaten varlığıyla yokluğu arasında cemiyet açısından fazla bir fark olmaz. İdealist insanların omuzlarında yükselir medeniyetler, cemiyetler, davalar. O nedenle her zaman için idealizmi kaybetmeden yola devam etmek ve hayat boyu bir mücadelenin içinde olmak gerekir" şeklinde konuştu.



Asımın Nesli Projesi'nin son derece en önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Akyürek, hala en önemli meselelerinin dava insanı yetiştirmek olduğunu söyledi. İyi yetişmeyen birinin ilerleyen safhalarda tuzaklara takılma ihtimalinin gittikçe fazlalaştığını aktaran Başkan Akyürek, "Temelimiz sağlam değilse ufak sarsıntılarda, basit fırtınalarda, rüzgarlarda savrulup gitme riski olur. O nedenle bu çalışma son derece önemli. Hayat boyu, görev süresi boyu ya da bir kurumsal yapıyla insan yetiştirme çalışması devam etmelidir. Bunun esas yeri de gençlik faaliyetleridir. Biz Konya belediyeleri olarak bundan sonra da bu yapılacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Baran, teşkilatlardan gelmenin, Gençlik Kollarında o havayı teneffüs etmenin çok faydalı olduğunu belirterek, projede emeği geçen herkesi tebrik etti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik de proje kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Konuşmaların ardından projeye katılan gençlere katılım sertifikaları takdim edildi. - KONYA