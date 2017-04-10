Medeniyet Dili Türkçemiz" Paneli Bağcılar'da Gerçekleştirildi
Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında Bağcılar’da düzenlenen “Medeniyet Dili Türkçemiz” konulu panelde Türkçe’nin dünyanın güçlü dilleri arasında yerini aldığı belirtildi.
Türk Dil Bayramı kutlamaları kapsamında Bağcılar'da düzenlenen "Medeniyet Dili Türkçemiz" konulu panelde Türkçe'nin dünyanın güçlü dilleri arasında yerini aldığı belirtildi.
Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Karamanlılar Derneği tarafından Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyet Dili Türkçemiz" konulu panelde Türkçe'nin kıtalar arası güçlü bir dil olarak yayılması ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Önemli eserler bırakan Yusuf Has Hacib, Gaspıralı İsmail Bey, Mevlana, Ali Şir Nevai, Şemsettin Sami, Yunus Emre ve Kaşgarlı Mahmut gibi şair ve yazarların Türkçenin yayılmasında önemli rol oynadığı "Medeniyet Dili Türkçemiz" konulu panelde vurgulandı. Bağcılar Belediyesi ile İstanbul Karamanlılar Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği panelde, Türkçenin dünyanın en etkili dillerinden birisi olduğuna dikkat çeken panelistler, panelde bilgi ve birikimlerini paylaştı.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Karataş'ın yaptığı panelde konuşan Şehir ve Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kamil Berse döneminde Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesini sağlayan Karamanoğlu Mehmet Bey'in, Türkçe ile ilgili özdeşleşmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Berse, "13 Mayıs 1277 yılında fermanla Türkçenin resmi dil olarak kullanılmasını buyurdu. Onun düşüncesi bugün dahi geçerli. Tarihin birçok devrinde düşünülmesine rağmen Türkçenin kullanılması başarılamadı. Osmanlı bugün gittiği yerlerde Türkçeyi kısmen de olsa mecburi tutsaydı, dünyanın önemli yerlerinde Türkçe konuşanların sayısı daha fazla olurdu. Ancak, o günkü politikalar öyle gerekiyordu. Osmanlı insani açıdan düşündüğü için böyle davrandı" dedi. Gaspıralı İsmail Bey'in, Rusların Kırım'ı işgali üzerine Tercüman gazetesini çıkardığını da anlatan Berse, insanlara 45 günde Türkçe okuma ve yazmayı öğrettiğini kaydetti.
Mevlana, Ali Şir Nevai ve Kaşgarlı Mahmut önemli hizmette bulundu
Asırlar önce Türkçenin Çince ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Doç. Dr. Muhammet Sadi Adıgüzel ise Yusuf Has Hacib'in, Kutadgu Bilig'i kaleme aldığını anlattı. Adıgüzel, Gaspıralı İsmail Bey, Mevlana, Ali Şir Nevai, Yusuf Has Hacib, Şemsettin Sami, Yunus Emre ve Kaşgarlı Mahmut'un Türkçe'ye büyük hizmetlerde bulunduğunu sözlerine ekledi. Türkiye Yazarlar Birliği Kurucusu Dr. Mehmet Doğan da Gaspıralı İsmail Bey'in önemli bir isim olduğunun altını çizerek, çıkardığı gazetenin Türkistan içlerinden Mısır'a kadar okunduğunu anlattı. Türkçenin Anadolu'da güçlü bir yazı dili haline geldiğini de belirten Doğan, edebi dil olmasının yanı sıra önemli şair ve yazar yetiştiğini kaydetti. Türkçe'nin ilim dili olarak 19'uncu yüzyılda ortaya çıktığını da belirten Doğan, o dönem batı diliyle yakın temas kurulduğunu kaydetti. Doğan, "Batının teknolojisini ve ilmini alırken kelimeleri yeniden isimlendirdik. Yeni terimler ürettik. Rüştiye, idadi, sultani ve darülfünunlarda kullanıldı. 19'uncu yüzyıla kadar Arapça ve Farsça ilmi eserler hakimken 19'uncu yüzyılda Türkçe onların önüne geçti" şeklinde konuştu.
"Dilimizi Müslümanlaştırdık"
Dilin önemine dikkat çeken şair, yazar Mustafa Özçelik ise dünyanın en etkili dilleri arasında yer alan Türkçe'nin 200 yıldır saldırı altında bulunduğunu belirtti. Özçelik, "Biz dilimizi de Müslümanlaştırdık. Dilimize saldırı aynı zamanda Müslümanlığımıza yönelik de saldırıdır" dedi.
Karaman eski Belediye Başkanı Kamil Uğurlu da dilleri milletlerin yaptığını ve yaşattığını söyledi. Edebiyatçı, yazar Ercan Köksal ise Türkçe kelimelerin asıl anlamında kullanılmadığını belirtti. Plaza Türkçesinin yoğunlaştığına da dikkat çeken Köksal da Türk Dil Kurumu'nun yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimelere doğru karşılık bulamadığına değindi. Karamanlılar Derneği Başkanı Rafet Aktaş ile Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk paneldeki konuşmacılara teşekkür etti. Gültürk, konuşmacılara Bağcılar Belediyesi'nin yayımladığı Sebilürreşad Dergisi'nin 8'inci sayısı ile 57'inci Alay kitabından hediye etti. - İSTANBUL