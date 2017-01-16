MEB'in Yeni Müfredat Taslağı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni müfredat taslağıyla ilgili, "Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, MEB'in hazırladığı yeni müfredatı eleştirerek, düzenlemenin, ülkenin kurucu değerlerine saldırmak için yapıldığını savundu.



Ülkenin eğitim sistemiyle hoyratça oynandığını öne süren Ağbaba, yeni müfredatta, "Atatürkçülük" kavramının sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkarıldığını belirtti.



Ağbaba, 1. sınıflara yönelik hayat bilgisi dersindeki, "Atatürk'ün vatan ve millet sevgisi, yurdun Atatürk'ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı, Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'nin sınıfta bulunma nedenleri ile çocukların Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olmaları sağlanarak, Türk milletinin Atatürk'ün önderliğinde kavuştuğu hak ve hürriyetleri fark edebilmesinin çocuklara aşılanması" hedeflenirken, yeni müfredatta bu konuların yer almadığını bildirdi.



Yeni müfredatta, "Atatürk'ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur" denildiğini ileri süren Ağbaba, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Atatürk'ün çocuklara anlatılmasından korkan insanlar, bu ülkenin eğitim sistemini korkularıyla şekillendirmek istiyorlar. Müfredatta, 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası ve savaş sırasında Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, 'İsmet İnönü' başlığının kaldırıldığı görülüyor. İsmet İnönü ki Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmama başarısı göstererek, ülkenin kaderine yön vermiş, eşsiz bir siyasetçidir. Eğer bizlerin dedeleri ve babaları hayatta ise dolayısıyla bizler var olmuş isek bunu İsmet İnönü'nün öngörülü devlet adamlığına borçluyuz."



Hazırlanan yeni müfredatın, "Laik, bilimsel, demokratik yaklaşımdan uzak, çocukları ve gençleri gerici bir zihniyetin eline atmayı hedefleyen bir metin" olduğunu vurgulayan Veli Ağbaba, "Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü'yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir. Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.