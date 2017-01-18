Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Martin Caceres, İstanbul'a geldi.
Son olarak İtalyan Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Uruguaylı futbolcu, eşiyle geldiği Atatürk Havalimanı'ndan herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.
Bordo-mavili ekibin Caceres'i yarın sağlık kontrollerinden geçireceği öğrenildi.
Martin Caceres, Trabzonspor Için Geldi
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Martin Caceres, İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yaptığı Martin Caceres, İstanbul'a geldi.
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