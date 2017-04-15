Marmaris Okluk Koyu'nda devlet konukevi yükselirken, sahile de çifte yat iskelesi kararı



Okluk Koyu'nda devlet konukevi yükselirken, sahile de çifte yat iskelesi kararı



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal tarafından yaptırılan ve yaz tatillerini geçirdiği Okluk Koyu'ndaki mütevazı Cumhurbaşkanlığı konutu yerine 300 kişinin aynı anda konaklayabileceği nitelikte yaptırılan devlet konuk evi yükselmeye başlarken, sahile de süper ve mega yatlar için iiki ayrı iskele yapılmasına karar verildiği ortaya çıktı.



8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği Marmaris Okluk Koyu'ndaki 4 oda, 1 salondan oluşan 230 metrekarelik konut, bir süre önce yıkıldı. Yıkılan Cumhurbaşkanlığı konutunun yerine lüks ve görkemli bir devlet konukevi yapılması için 2017 yatırım programına ödenek konuldu. Hazine tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne tahsis edilen, Okluk Koyu'ndaki Özal'ın küçük kır evinin yerine, 400 çalışanı olan dev bir kompleks yapılması için, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, geçen 28 Şubat'ta, ENPO Mühendislik Çevre Danışmanlık Madencilik İnşaat ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne 'Marmaris Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi Dolgu ve İskele Projesi' inşaatına başlama izni verdi. İnşaatın kısa sürede bitmesi için normal nizamiye girişi dışında ayrıca orman içinden hazır beton kamyonlarının girmesi için yeni bir yol açıldı. Gece, gündüz çalışma yapılarak söz konusu alanın çevresi 4 metre yüksekliğindeki beton duvarlarla çevrildi. Duvarların üzerinin tel örgüler ile çevrilip, kameralar yerleştirileceği öğrenildi.



İnşaat çalışmaları tüm hızıyla sürerken Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) bünyesinde oluşturulan 14 kişilik Okluk Çalışma Grubu, bölgede geri dönüşü olmayacak zararlara neden olacağı ileri sürülen projeyle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. MUÇEP üyeleri, yıkılan 230 metrekarelik konutun yerine devlet konukevi olarak kullanılmak üzere 300 kişinin aynı anda konaklayabileceği çok sayıda villa ile çok amaçlı bir salon yapılacağını tespit ettiklerini belirtti.



DENİZ DOLDURULACAK



Ormanlık alan içindeki çalışmalar devam ederken, sahile de büyük çaplı yatların yanaşabilmesi için deniz dolgu hazırlıklarına başlandı. Yine MUÇEP tarafından edinilen bilgiye göre mevcut iskele yıkılarak yerine iki yat yanaşma yeri ile birlikte, iki iskele ve plaj yapılacak. 30 milyon lira harcanması planlanan proje 113 bin 443 metrekareyi kapsıyor. İskelelerden biri 170 metre uzunluk 18.5 metre genişliğe, diğeri ise 50 metre uzunluk, 10.5 metre genişliğinde olacak. Bu amaçla 10 bin 966 metrekarelik alana dolgu yapılacak.



DOĞAL SİT ALANI



İsminin açıklanmasını istemeyen MUÇEP Okluk Çalışma Grubu üyelerinden biri, "Konut Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Birinci Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalıyor. Üstelik dört mevsim ekolojik temelli yeni SİT alanı tasarısının henüz onaylanmamış olmasına rağmen, bu taslağa istinaden yapılan 1/25 binlik değerlendirmeyle yapılaşmaya gidilmiş. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde yapılan duyuruya göre ise iki büyük ve küçük yat yanaşma yeri ile bir de 10 bin 966 metrekarelik kıyı dolgusu ile suni plaj yaratılacak. Bu konuda da çevre etki değerlendirme sürecinin halkın da katılımıyla yapılması gerekir. Çünkü doğa tahribatı konusunda vatandaş ile Cumhurbaşkanlığı aynı statüde görülüp çevresel etki değerlendirmesinin de aynı duyarlılıkta yapılması gerekir" dedi.