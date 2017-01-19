Mardin'in 4 İlçesinde PKK Operasyonu: 4 Gözaltı

MARDİN'nin Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı İlçelerinde düzenlenen eşzamanlı PKK operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



PKK'lılara yönelik 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyon ile ilgili Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şahıslarla ilgili olarak; Artuklu, Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde 13 noktada yapılan arama neticesinde; 2 kalaşnikof marka tüfek, 193 kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 4 şarjör, 7 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hafıza kartı ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi. - Mardin