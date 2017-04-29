Mardin'de Kadın Polis Memurunun Darbedildiği İddiası

Mardin'de kadın polis memuru S.E'nin, saçını yaptırdığı kuaför tarafından darbedildiği öne sürüldü.



İddiaya göre, Mazıdağı ilçesinde görevli polis memuru S.E, merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Aydınlar Caddesi'ndeki bir kuaförde yaptırdığı saçının yandığını iddiasıyla durumu Mardin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı İbrahim Pordoğan'a iletti.



Aynı mahalledeki Pordoğan'a ait kuaföre giden S.E, burada saçını yaptığını kuaför Onur D. tarafından darbedildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.E'yi Mardin Devlet Hastanesine götürdü. S.E'ye 10 gün iş göremez raporu verildi.



Olayla ilgili kuaför Onur D. ile kardeşi Hasan Can D. gözaltına alındı.



S.E, hastanede gazetecilere, kuaförde saçının yandığını iddia etti. Konuya çözüm bulmak amacıyla durumu Pordoğan'a iletmek istediğini anlatan S.E, görüşme sırasında Onur D'nin kendisine saldırdığını ileri sürdü. S.E, Onur D'den şikayetçi olduğunu belirtti.