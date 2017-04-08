Manisa Sokaklarında Güreş Heyecanı
Manisa sokaklarında güreş heyecanı Kortej yürüyüşüyle Manisalılar Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne davet edildi MANİSA – Manisa'da Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali yapılan kortej yürüyüşü...
Manisa sokaklarında güreş heyecanı
Kortej yürüyüşüyle Manisalılar Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'ne davet edildi MANİSA – Manisa'da Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.
Yunusemre Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. 9 Nisan Pazar Günü (Yarın) yapılacak olan Güreş Festivaline davet için yapılan kortej yürüyüşüne Manisalılar büyük ilgi gösterdi.
Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi Zabıta Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşüne AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Uğur Aydemir, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, diğer illerden gelen belediye başkanları, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Güreş Ağası Murat Coşkun, geçtiğimiz yıl ilki yapılan Festivalin Başpehlivanı Ekrem Yavuz, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, Yunusemre Belediyesi spor okullarının öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafede yapılan yürüyüşte davul ve zurnalar eşliğinde yürünürken vatandaşlar da cep telefonlarıyla kayıt yaparak alkışlarla destek verdi.
Yuntdağı Güreş Festivalini kortej yürüyüşü ile başlattıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İkinci Yuntdağı Yağlı Güreşlerini şuandan itibaren başlatmış oluyoruz festivalimizi. Çok sayıda misafirlerimiz, güreşçilerimiz, başpehlivanlarımız, Karesi, Kavaklıdere, Beyağaç belediye başkanlarımız, Kosova'dan, Balkanlar'dan, Makedonya'dan Bosna'dan Karadağ'dan misafirlerimiz var. Yunusemre burada, halkımız burada, Manisa burada. Herkese teşekkürler. İnşallah yarın Devleti temsilen Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan gelecek. Akşama kadar sürecek güzel bir güreş festivali olacak. Bismillah diyerek başlatıyoruz" dedi.