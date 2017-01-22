Manisa Sevimli Kedi Cami Cemaatinin Ilgisini Topladı

Manisa'da bir camiye sığınan kedi, cemaat tarafından beslendikten sonra sokağa salındı.



Yunusemre İlçesi'nde, soğuk havalarda yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan bir sokak kedisi, Keçiliköy Camii'ne sığındı. Namaz sırasında camiye giren kedi, cemaatin yanından ayrılmadı. Gerek namazda gerekse de namaz sonrasında edilen duada cami cemaatinin dizine yaslanan ve dizleri üzerine çıkan kedi, renkli görüntülere sahne oldu. Namazdan sonra aç olduğu anlaşılan kedinin karnı doyuruldu. Ardından sokak kedisi tekrar doğal yaşam alanına salındı. Kedinin camideki o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.