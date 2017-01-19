Manisa'nın Soma İlçesinin Göktaş mahallesi Çamurla Savaşıyor.



Büyük Şehir Manisa'nın Köylerin alt yapı ihalelerin Kışın ortasında yapılması köylerin alt yapı su kanalizasyon çözeyim derken köyleri sıkıntılı duruma getirdi.Göktaş da bu köylerden biri.

Vatandaşlar evlerinden çamurdan dışarı çıkamaz iken kapılarının önlerinin kazılı olması sıkıntılı duruma düşürdü.Araçlarını köy girişinde bırakmak zorunda kalan vatandaşlar sıkıntılı olduklarını bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söylediler.

Köydeki Çamurlar Traktörlerle taşınıyor

Müteahhit firma köydeki çamurları toplayarak köy dışında araziye taşıma ya çalışıyor.

Bu konuda konuşan ve çamur çekimine Traktörüyle çalışan köy muhtarı Bahri Yılmaz Şöyle dedi.

Köyün alt yapısına Onİkin'ci ayda başlanıldığını İki karpuzun bir koltuğa sığdırıldığını burada 10 günde işi bitirdi toparlamadan makinelerini aldı götürdü.Siyatçilerden bıktık. Hepiside aynı dedi.

Köy halkından İbrahim Saygılı Şöyle dedi:

Başlamasından bu yana böyle birilerine söylesek ne olacak bizi kim dinler. Ve sinek girmeyecek Dombey gibi azmağa yattık dedi.