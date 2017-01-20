Manisa'nın İlçelerinde Karne Sevinci

Manisa'nın ilçelerinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla karne dağıtım törenleri düzenlendi.



Tüm yurtta olduğu gibi Manisa'nın Kula, Selendi, Turgutlu ve Soma ilçelerinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Selendi ilçesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 4 bin öğrenci karnesini büyük sevinçle aldı. Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı ile Rahmanlar ve Hacılar okullarında karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş ile Şube Müdürü Mehmet Alakoyun öğrencilere karnelerini verdi. Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı'ndaki minik öğrencilerin heyecanları gözlerden kaçmadı. Törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, "2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. dönemini bugün tamamladık. Karne sadece öğrencinin değerlendirilmesi için verilen bir vasıta değildir, aynı zamanda öğrencinin okulundaki veya merkezindeki tüm eğitim bileşenlerinin değerlendirilmesidir. Öğrencilerimize yarıyıl tatilinde dinlenmeleri, oyun oynamaları, bol bol kitap okumaları, sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirmelerini diliyorum." dedi.



Kula'da karne sevinci



Manisa'nın Kula ilçesinde, okul öncesi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 7 bin 290 öğrenci karne alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Kula ilçesinde, okullarına giderek karnelerini almak için bekleyen öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin ellerinden karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Naci Hakkı Ulusoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine, Kula Kaymakamı Osman Güven ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Şube Müdürü Etem Dağlı katıldı. Öğrencilere karnelerini Kula Kaymakamı Osman Güven ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan takdim etti.



Kaymakam Güven, öğrencilerden yarıyıl tatilini güzel bir şekilde değerlendirmelerini isteyerek, "Bugün 1'inci sınıf öğrencilerimize karne veriyoruz. Okulumuzun 1/ B sınıfının öğrencilerinin heyecanları gözlerinden okunuyor. Ben buradan tüm öğrenci velilerimize şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımızın karnesi iyi olmayabilir bu konuda onlardan duyarlı olmalarını ve meydana gelen başarısızlıkların nereden geldiğini oturup birlikte değerlendirmelerini istiyorum. Çünkü kötü olan karne notları ne onlar nede çocukları için bir son değildir." dedi.



Naci Hakkı Ulusoy 1/B sınıfı öğrencisi olan ve ayrıca ikiz kardeş olan Yasin ve Yunus Kurcan kardeşler, Kula Kaymakmı Osman Güven'in elinden karnelerini alırken mutlulukları gözlerine yansıdı.



Turgutlu'da 30 bin öğrenci karne aldı



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de öğrenciler 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. İlkokulda 9 bin 297, ortaokulda 10 bin 378, lisede 8 bin 810 öğrenci karne alırken, anaokuluna giden 2 bin 200 minik öğrenci de belgelerini aldı. Anaokulu ile birlikte Turgutlu'da toplam 30 bin 685 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı. İki hafta sürecek tatil, 6 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile sona erecek.



Soma'da 20 bin 710 öğrenci karne heyecanı yaşadı



Manisa'nın Soma ilçesinde ilk ve orta kademelerde eğitim gören 20 bin 710 öğrenci, yarı yıl tatiline girdi. Soma Mehmet Akif Ersoy Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Ahmet Altıntaş'ın yanı sıra Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş öğrencilere yarıyıl tatilinde bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunurken çeşitli hediyeler takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de öğrencileri tebrik ederek, ilçede bin 934'ünün anasınıfı, 6 bin 416'sının ilkokul, 6 bin 799'unun ortaokul ve 5 bin 561'inin de lise olmak üzere toplamda 20 bin 710 öğrenci ile birlikte bin 200 eğitimcinin yarıyıl tatiline girdiğini belirtti. Daha sonra törene katılan protokol tarafından öğrencilere karneleri takdim edildi. - MANİSA