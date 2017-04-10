Manisa'da Yapılan Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları Sona Erdi

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 8 Eylül Stadında oynanan müsabakalarda 10 kız ve 11 erkek takımı olmak üzere 360 sporcu mücadele etti.

Üç Gün süren ve oldukça çekişmeli geçen maçlarda sporcular gruptan çıkabilme mücadelesi verdiler.

Müsabakalar sonucunda Kızlar A Grubu kategorisinde; birinci İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu, B grubunda birinci Bursa Sabiha Köstem Ortaokulu, C grubunda ise Isparta Sidre 2000 Ortaokulu birinci oldu. Erkekler A Grubu kategorisinde birinci Aydın Mustafa Kiriş Ortaokulu, B grubunda birinci Denizli Merkez Ortaokulu, C grubunda ise Antalya Tekeli Ortaokulu birinci oldu. Müsabakalar sonunda grup Birincilerinin kupa ve madalyaları verildi.