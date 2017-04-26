Manisa'da, Defarges İçin Suç Duyurusu
MANİSA'da, Fransız siyaset bilimcisi Philippe Moreau Defarges hakkında, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikaste azmettirdiği gerekçesiyle, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
MANİSA'da, Fransız siyaset bilimcisi Philippe Moreau Defarges hakkında, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikaste azmettirdiği gerekçesiyle, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Fransız siyaset bilimcisi Philippe Moreau Defarges, geçen 23 Nisan'da, BFM Businees'in yayınladığı 'Dünyada 7 Gün' isimli televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun öldürülmesi kalıyor" dedi. Bu sözleri nedeniyle, AK Parti Manisa eski İl Başkanı Dursun Ali Yıldız ile AK Partili avukat Ahmet Sofuoğlu, Manisa Cumhuriyet Başsavclığı'na suç duyurusunda bulundu.
Manisa Adliyesi önünde konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili Dursun Ali Yıldız, Fransız siyaset bilimcisi Philippe Moreau Defarges'in sözlerinin Türkiye'yi derinden etkilediğini söyledi. Yıldız, "Philippe Moreau Defarges'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylemiş olduğu sözler, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, şahsımı derinden etkilemiştir. Alenen suça teşvik ve azmettirme olarak nitelenen bu durum hakkında gerekli araştırmanın yapılıp, Türkiye Reisi Cumhuru'nun hedef gösterilmesinin ve öldürtülmeye azmettirmenin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan bu saygısızlığın cezasız kalmamasını istiyorum. Kişinin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak, kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Bu nedenle kişi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.
Açıklamasının ardından Yıldız, AK Partili avukat Ahmet Sofuoğlu ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini teslim etti.
- Manisa