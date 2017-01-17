Manisa'da "Atık İlaçlar Çöp Değildir" Kampanyası

Saruhanlı ilçesinde Çevreci Eczacılar Kooperatifi, Manisa Eczacı Odası ve Saruhanlı Belediyesi işbirliğinde, atık ilaçların lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi için başlatılan kampanya kapsamında yaklaşık 500 kilogram atık ilaç toplandı.



Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, "Atık İlaçlar Çöp Değildir" sloganı ile başlattıkları kampanya kapsamında ilçedeki vatandaşlardan atık ilaçları toplandıklarını kaydetti.



Belediye önü ve kentin değişik noktalarına bıraktıkları kutulara vatandaşların atık ilaçlarını bıraktığını anlatan Yaralı, şöyle konuştu:



"Bir haftada Saruhanlı bölgemizde son kullanım tarihi geçmiş ciddi anlamda ilaç toplandı. Bu ilaçlar önümüzdeki günlerde uygun koşullarda imha edilecek. Bu kadar fazla ilaç toplanması bir yandan üzücü, bir yandan da sevindirici oldu. Bu kadar ilacın kullanılmadan kalması büyük bir ekonomik kayıptır. Ancak bu kadar ilacın çöpe atılmayıp toplanması da gerçekten sevindirici. Hekim olduğum için bu kampanyayı devam ettirmek istiyorum. Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."



Evlerde kullanılmayan atık ilaçların çöpe, lavaboya veya klozete atılmaması gerektiğini belirten ÇEKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ünlüerler ise "Kampanyamız Ege Bölgesi'ndeki diğer illerde de yapıldı. Çok güzel sonuçlar aldık. Yoğun katılım olduğunu gördük. Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı halkımıza teşekkür ederim." dedi.



Kampanya üç gün daha devam edecek.