Manisa'da 'Abi'lere Bir Operasyon Daha: 2 Gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Işık Evleri'nde 'Abi' diye adlandırılan isimlere yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait 'Işık evleri'nde "abi" diye adlandırılan isimlere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri ile Turgutlu TEM ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Manisa'da A.D., Turgutlu'da Ö.A., yakalanarak gözaltına alındı. Işık evlerine yönelik önceki gün yapılan operasyonda da T.P., İ.B., C.Ö. ve F.O. gözaltına alınmıştı. - MANİSA