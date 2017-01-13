Manisa Büyükşehir'den Esendağ'a 'Geçmiş Olsun' Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük, 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminde idam edilen ülkücü Halil Esendağ'ın rahatsızlanan babası Toker Esendağ'a evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminde idam edilen Halil Esendağ'ın babası Toker Esendağ, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede yaklaşık 10 günlük tedavi gördü. Tedavisinin ardından evinde dinlenmeye başlayan Toker Esendağ'ı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Yörük ziyaret etti. Geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Genç ve Yörük, Esendağ ailesine acil şifalar diledi. - MANİSA