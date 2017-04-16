Manisa Başkan Ergün Oyunu Kullandı

Başkan Ergün oyunu kullandı



MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, kızları Hande ve Merve Ergün ile birlikte oyunu kullandı.



Şehzadeler İlçesi'ndeki Manisa Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi'nde, 1308 Nolu sandıkta eşi ve iki kızı ile birlikte oy kullanan Başkan Ergün, sonrasında okul önünde gazetecilere açıklama yaptı. Ergün, "Komşunun komşuya selamı kestiği, herkesin birbirini iteklediği, karpuzun ikiye bölünmüş gibi, benden olan olmayan düşüncesine ve kavga ortamına girmeden Türkiye'de herkesin birbirini kucakladığı, barış içerisinde, huzur içerisinde, korkunun olmadığı, demokrasinin işlediği, Türkiye Cumhuriyeti düşünüyorum. Bu sürecin buna vesile olacağına inananlardanım. Bir taraf değil, hep beraber birbirimizi kucaklayarak, bu ülkenin refah düzeyini yükselterek, çok daha iyi noktalara getiren insanların kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissettiği Türkiye'de yaşamak en büyük dileğimdir" diye konuştu.