Mamak Belediye Başkanı Akgül'den, Polis Haftası Ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mamak İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş'i ziyaret etti.



İlçe emniyet birimlerini tek tek dolaşıp polislerle bir araya gelen Akgül, "Öncelikle 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana milletimizin huzur ve düzeninin bozulmaması, güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerken, bu mesleği icra ederken yaralanan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Emniyet güçlerimiz devletimizin, milletimizin, varlığımızın teminatıdır. Ülke olarak kendilerine minnettarız. Bu duygu, düşünce ve inançla Türk Polis Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA