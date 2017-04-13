Maltepe'de Matine Günleri Devam Ediyor

Maltepe Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği "Kadınlar Matinesi", Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.



Maltepe Belediyesi Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen matineye, kadınlar büyük ilgi gösterdi. Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ile Fatma Gökkaya, matineye katılan kadınlar ile tek tek ilgilendi. Programın açılışını yapan psikolog Büke Okyay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Maltepeli kadınlar için bulundukları mahallelerde matineler düzenlediklerini ifade ederek, "Bu matineler ile günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşıp biraz nefes alabilmek, huzur bulmak için bir araya geldik. Bizlere bu fırsatı tanıyan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Ücretsiz hizmetler tanıtıldı



Program öncesinde Maltepeli kadınlar için 7 gün 24 saat psikolog, sosyolog ve hukuk desteği verilen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi, kadın istihdamına yönelik Kadın Girişimcilik Mutfağı, halı ve cam atölyesi, Bahadır Erdoğdu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalar ile spor ve eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.



Kadınlar doyasıya eğlendi



Daha sonra sahne alan Arzu Akçağ, sanat ve pop müziğinin sevilen eserleriyle albüm çalışmasından eserleri seslendirdi. Matineye arkadaşları, komşuları ve çocukları ile birlikte gelen kadınlar, kendileri için hazırlanan ikramlar eşliğinde doyasıya eğlendi. - İSTANBUL