Maltepe'de 129 Bin Kişiye Ücretsiz Kültür-sanat Keyfi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın göreve gelmesiyle belediyenin 2 yıldır sürdürdüğü ücretsiz kültür-sanat etkinliklerinden, 2016 yılında 128 bin 775 kişi faydalandı. Maltepeliler, sinemadan müziğe, konserden söyleşiye, seminerlerden şiir dinletilerine kadar düzenlenen 372 ayrı etkinlikle keyifli anlar yaşadı.



Maltepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği ücretsiz kültür-sanat etkinliklerinden 2016 yılında, 128 bin 775 kişi faydalandı. Bu etkinliklerin 7'sini açık hava film gösterimi, 31'ini film gösterimi, 9'unu anma, 88'ini çocuk tiyatrosu, 94'ünü konser, 9'unu kokteyl, 3'ünü sempozyum, 41'ini sergi, 12'sini söyleşi, 7'sini seminer, 3'ünü şiir dinletisi, 51'ini tiyatro, 4'ünü dans gösterisi, 28'ini toplantı ve 5'ini de imza günü oluşturdu. Yıl içerisinde Gözetleme Kulesi, Sürü, Çete, Denizdeki Ateş, Şövalye, Truman, Toz Bezi, Köksüz, Eksik, Gözümün Nuru gibi filmlerin gösterimi yapılırken, Fosforlu Cevriye, Göl Kıyısı, Marko Paşa, Efendisi Olmayan Kadınlar, Aşk ve Komedi ve Ahududu gibi tiyatro oyunları da sahnelendi.



Belediye tiyatrosu turneye çıktı



Cemal Süreya, Uğur Mumcu, Yaşar Kemal, Mahzuni Şerif, Nazım Hikmet, Fikret Otyam ve Mevlana anma gecelerinin de gerçekleştirildiği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Enver Aysever, Yılmaz Karakoyunlu, Hakan Günday ve Doğan Hızlan okuma günlerinde halka bir araya geldi. 23 Nisan Çocuk Şenliği ve çocuk tiyatrolarıyla, miniklere de unutulmaz anlar yaşatıldı. "Belgesel Film Şenliği"nin de düzenlendiği yıl içerisinde, Maltepe Belediye Tiyatrosu il ve ilçe dışına açılarak, Ankara, Silivri ve Gökçeada'da "Sınır" ve "Yer Altındakiler" oyunlarını sahneledi.



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kültür-sanat etkinliklerine ulaşmakta zorluk çeken kesimleri, bu alanlarla buluşturduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Kültür-sanat bir toplumun can damarıdır. Bu tür etkinlikleri, halkın buluşmasını şiar edinen bir belediyecilik anlayışıyla 2 senedir ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Maltepe'yi kültürün ve sanatın başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gösterilen ilgiden son derece memnunuz." - İSTANBUL