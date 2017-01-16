Maltepe Belediyesi Şirketleriyle İstihdam Sağlıyor

Türkiye'nin en can yakıcı sorunlarının başında gelen işsizlik, Maltepe Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde 2016 yılında 153 kişi istihdam edildi. 2017 yılında ise 300'den fazla kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.



Maltepe Belediyesi bünyesinde kurduğu MATAŞ, MATEĞ ve MAPARK ile hem Maltepe halkına kaliteli hizmet sunuyor, hem de ilçe halkına istihdam imkanı sağlıyor. 2016 yılında eğitim alanında hizmet veren MATEĞ'de 68, kadın istihdamına katkı sunan halı ve tekstil atölyesinde 28 ve ilçede kısa süreli parklanma hizmeti sunan MAPARK'ta 57 olmak üzere toplamda 153 vatandaşa iş imkanı sağlandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. İşsizlik sadece Maltepe'nin değil, tüm Türkiye'nin sorunu. Biz ilçe belediyesi de olsak, tüm imkanlarımızı seferber ederek, mümkün oldukça çok vatandaşımıza istihdam imkanı sağlıyoruz. Keşke imkanlar el verse de, ilçemizde işsiz tek bir vatandaşımız kalmasa" dedi.



"Çıtayı yükselteceğiz"



Çıtayı her yıl daha da yükselteceklerini belirten Kılıç, "Geçtiğimiz yıl 153 vatandaşımıza iş imkanı sunduk. Tabii ki yeterli değil. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl, 300'den fazla kişiye belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizde iş imkanı sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL