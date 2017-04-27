Malmö Cinayetleri Danimarka ve İsveç'i Birbirine Düşürdü

Son bir buçuk yıl içinde 16 cinayetin işlendiği İsveç'in Malmö kentinde artan suç oranından endişe duymaya başladığını söyleyen Danimarka Adalet Bakanına İsveçli yetkililerden sert cevap geldi.



Malmö Belediye Başkanı Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö'ye sokulan uyuşturucu, kaçak içki, silah ve bunları yöneten çetelerin Danimarka'dan geldiğini söyleyerek Danimarka Adalet Bakanı Sören Pape'nin açıklamalarına sert cevap verdi. Danimarka Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz 11 Mart günü bir açıklama yaparak Malmö'de işlenen cinayetlerin Danimarka'ya da sıçrayabileceği riskinin bulunduğunu belirmiş bunun ardından Danimarka Parlamentosuna bilgi vermesi istenen Adalet Bakanı Sören Pape de Malmö'de işlenen cinayetlerin Danimarka'ya da sıçrayabileceği korkusunu taşıdığını söyleyerek, cinayetlerinin nedeninin İsveç'in uyguladığı mülteci politikası olduğunu öne sürmüştü.



Malmö Belediye Başkanı Katrin Stjernfeldt Jammeh ve Malmö Emniyet Müdürü Stefan Sinteus birer açıklama yaparak Sören Pape'nin açıklamalarını tuhaf bulduklarını ve Malmö'de çete savaşları dışındaki suç oranının çok düşük olduğunu belirttiler. Jammeh ve Sinteus cinayetleri işleyen çetelerin uyuşturucu piyasasını ele geçirmeye çalıştıklarını ve bu çetelerin Danimarka bağlantılı olduklarını söylediler. - MALMÖ