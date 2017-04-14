Malkara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu sattığı belirtilen şüphelileri takibe aldı. Tekirdağ'a uyuşturucu getirileceği belirlenen şüpheliler 33 yaşındaki V.T ile 45 yaşındaki A.D.?nin bulunduğu otomobil kent girişinde durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerle kovalamaca yaşandı. Malkara İlçesi, Şarköy kavşağına kadar süren kaçışın ardından şüpheliler polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada ve yol kenarına attıkları poşet içerisinde 1 kilo esrar, 300 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai, 10 gram kokain ve 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.