Mali Muşavir ve Muhasebecilere 'Sosyal Medya Konferansı' Verildi

Trabzon'da Mali Müşavirler ve muhasebecilere 'Sosyal Medya Konferansı' verildi.



Alemdaroğlu Grup tarafından Trabzon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda düzenlenen etkinliğe mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı. Konferansın eğitmenlerinden olan Mervel Öğretmen ve Furkan Atab, Türkiye'deki sosyal medya üzerine eğitimler verirken, yurt dışı eğitmeni Mehran Mahsfar, sosyal medyayı global açıdan değerlendiren eğitimler verdi.



Konferansın içeriğinde "Sosyal Medyanın Kullanımı, En Çok Kullanılan Ağlar, Sosyal Medyanın Gayrimenkul, Emlak ve Turizm alanına nasıl etki ettiği üzerinde duruldu. - TRABZON