Malatyalı Karateciler Derecelerle Döndü

Malatya karate takımı Kars'ta yapılan müsabakalarda bayanlarda üçüncü, erkeklerde ise birinci oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 2016-2017 faaliyet programında yer alan, 14 - 15 Ocak tarihleri arasında Kars'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Kız - Erkek Grup müsabakaları sona erdi. Malatyalı karateciler çeşitli dereceler elde ederek, başarılı bir turnuvaya imza attılar.



Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı İsmail Aytemiz Spor Salonunda yapılan müsabakalara 4 İlden yaklaşık 60 sporcu katıldı. Malatya'dan katılan Karate takımı bayanlarda 39 puanla üçüncü, erkeklerde ise 51 puanla birinci olmuşlardır.



Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı yaptığı yazılı açıklamada, "Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakalarında dereceye giren sporcuları ve takımın antrenörü Zeki Uygur'u tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.



Dereceye giren Sporcular ise şöyle oldu:



"Yekta Uçar Erkek 35 Kg birinci, Mehmet Şahin Erkek 40 Kg birinci, Elif Nur Han Bayan 35 Kg ikinci, Ümmü Gülsüm Akdağ Bayan 40 Kg ikinci, Derya Emre Bayan +50 Kg ikinci, Talha Bakırcı Erkek +55 Kg ikinci, Volkan Aksoy Erkek 50 Kg ikinci, Saliha Ayaz Bayan 45 Kg üçüncü, Seher Akdağ Bayan 50 Kg . üçüncü, Abdullah Enes Karahan Erkek Kata üçüncü, Fatma Cansız Bayan Kata üçüncü, Yusuf Kerem Güler Erkek 45 Kg üçüncü, Melih Ünal Erkek 55 Kg üçüncü." - MALATYA